Шварцнегер, Сталлоне и Лунгрен заявили, что не планируют стареть

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-31T15:53:32+03:00

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Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен опубликовали в сети совместное видео, на котором сообщили, что они "мужчины, которые не собираются стареть".

"В самом деле, зачем? - сказал Сталлоне на видео, которое он разместил в «Инстаграмме». - Мы просто веселимся. Стареть - это так некрасиво!"

При этом актер заслоняет Шварценеггера рукой и шутит, что она выглядит лучше, чем лицо «его коллеги». В ответ на такое заявление Арнольд с улыбкой отвечает: "Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец".

В настоящее время под видео в сети фанаты легендарных актеров оставили уже множество комментариев. Они не поскупились на приятные слова и восхищения, подчеркнув, что актеры - "легенды", "суперзвезды" и "герои", которые "отлично выглядят", а также, что они "всегда будут молодыми".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в этом году на Каннском фестивале прошла премьера голливудского боевика «Рэмбо 5», в котором главную роль, как всегда, исполнил Сильвестр Сталлоне. 72-летний актер появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой и 22-летней дочкой Софией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723311" frameborder="0"></iframe> Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен заявили, что не планируют стареть.

ИСТОЧНИК KP.RU