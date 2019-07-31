2019-07-31T15:53:32+03:00
Звезды

Шварцнегер, Сталлоне и Лунгрен заявили, что не планируют стареть

Актеры опубликовали видео, в котором сообщили, что «стареть - некрасиво» [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен. Фото: скрин с видеоГолливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен. Фото: скрин с видео
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Голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен опубликовали в сети совместное видео, на котором сообщили, что они "мужчины, которые не собираются стареть".

"В самом деле, зачем? - сказал Сталлоне на видео, которое он разместил в «Инстаграмме». - Мы просто веселимся. Стареть - это так некрасиво!"

При этом актер заслоняет Шварценеггера рукой и шутит, что она выглядит лучше, чем лицо «его коллеги». В ответ на такое заявление Арнольд с улыбкой отвечает: "Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец".

В настоящее время под видео в сети фанаты легендарных актеров оставили уже множество комментариев. Они не поскупились на приятные слова и восхищения, подчеркнув, что актеры - "легенды", "суперзвезды" и "герои", которые "отлично выглядят", а также, что они "всегда будут молодыми".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в этом году на Каннском фестивале прошла премьера голливудского боевика «Рэмбо 5», в котором главную роль, как всегда, исполнил Сильвестр Сталлоне. 72-летний актер появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой и 22-летней дочкой Софией.

Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен заявили, что не планируют стареть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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