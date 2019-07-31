Зеленский не принял в подарок свой бюст

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-31T16:15:10+03:00

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В среду, 31 июля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы лидеру незалежной пытались вручить в подарок его бюст, но политику эта идея не понравилась и он назвал подарок ужасным.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», - цитирует агентство «Украинские новости» украинского лидера, который поручил «больше такого не делать».

Изделие весом 2,5 килограмма, высотой составляет 23 сантиметра с отпечатком красной помады от поцелуя автора-жительницы Винницы попыталась вручить главе государства съёмочная группа телеканала «1+1».

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, во время своей инаугурации Владимир Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вывешивать его портреты в своих кабинетах и заявил, что президент государства - это «не икона».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723287" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский познакомился со своим бюстом.

ИСТОЧНИК KP.RU