В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-31T16:21:06+03:00

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В Госдуме прокомментировали вступивший в силу закон об ипотечных каникулах для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал инициативу очень полезной, предполагается, что она поможет людям не потерять деньги, потраченные на первоначальный взнос и сохранить жилье.

«Это очень полезный закон, поскольку часто человека, взявшего ипотечный кредит, от трагедии отделяет буквально несколько месяцев перерыва или несколько тысяч рублей... Данный закон позволит тысячам семей россиян выйти из трудной жизненной ситуации, не потеряв ни денег, которые они вложили в первоначальный взнос, ни жилья, за которое они рассчитываются, ни значительной части заёмных средств, которые они выплатили», — цитирует депутата RT.

При этом политик отметил, что со временем в закон могут быть внесены правки, если это будет необходимо. Гутенев не исключил, что скорректированы могут быть как время предоставления каникул, так и их продолжительность. Однако такое решение будет приниматься уже по результатам анализа практики применения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU