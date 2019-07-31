2019-07-31T16:27:20+03:00
Политика

Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата

Все функции уставных органов бывшей Украинской православной церкви КП в настоящее время перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов Православной церкви Украины
Марина ВЕНЦОВА
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Глава раскольничьей УПЦ КП так называемый патриарх ФиларетГлава раскольничьей УПЦ КП так называемый патриарх ФиларетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) прекратила существование путем присоединения к раскольнической Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Такую информацию подтвердило Министерство культуры Украины, распространив соответствующее заявление.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании священного синода неканонической Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), который является руководящим орган этого религиозного объединения, от 27 июля текущего года.

Запись о ликвидации данной организации была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, передает ТАСС.

В украинском Минкульте подчеркнули, что все функции уставных органов бывшего УПЦ Киевского патриархата в настоящее время перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что 20 июня на поместном соборе раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата под предводительством Филарета было принято решение о "неправомерности отмены УПЦ КП". Тогда же постановили отказаться от томоса, который в январе 2019 года был представлен Украине патриархом Варфоломеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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