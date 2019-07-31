2019-07-31T16:36:52+03:00
В мире

Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале

Прокуратура Мюнхена обвинила Руперта Штадлера в мошенничестве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Руперт ШтадлерРуперт ШтадлерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения в мошенничестве бывшему генеральному директору Audi Руперту Штадлеру и еще трем участникам так называемого «дизельного скандала». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Профессор Штадлер обвиняется в том, что он, будучи с конца сентября 2015 года в курсе всех манипуляций с занижением реальных показателей о выбросах вредных веществ, «допустил или не приостановил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen».

Трех других фигурантов дела обвинили в разработке двигателей для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche, которые были оснащены некорректно работающим программным обеспечением.

Как сообщал сайт kp.ru, задержали бывшего главу Audi год назад.

Напомним, первым в «дизельный скандал» попал концерн Volkswagen. В 2015 году компанию обвинили в оснащение машины программным обеспечением, занижающим реальные показатели вредных выбросов дизельных двигателей во время диагностики. Расследования в отношении автопроизводителя были начаты в Европе, США и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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