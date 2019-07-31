СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-31T16:54:43+03:00

ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Деятельность межэтнической группы, которая незаконно легализовала пребывание в России по поддельным документам более 2 тысяч мигрантов, пресечена в Московском регионе. Об этом в среду сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

Отмечается, что в состав группы входили как граждане РФ, так и выходцы из среднеазиатских республик. «За прошедший год злоумышленникам удалось "заработать" более 5 миллионов рублей и легализовать более двух тысяч незаконных мигрантов", - цитирует ТАСС данные ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники столичного Следственного комитета разоблачили серую схему постановки на учет мигрантов. Всего за месяц с апреля по май на миграционный учет МВД они поставились 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU