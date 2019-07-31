2019-07-31T17:41:45+03:00
Общество

Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты

На данный момент новый сервис доступен в одной из сетевых кафе столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской картыЧаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской картыФото: Евгения ГУСЕВА
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Международная платежная система Visa запустила в России сервис, который позволяет заплатить чаевые официанту по банковской карте: сумма, которую посетитель хочет заплатить в качестве чаевых, включается в общий счет, но отправляется напрямую на электронный кошелек официанту. Комиссия составит 5%.

На презентации сервиса генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина отметила, что таким образом платежная система смогла «решить проблему, которая сейчас крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет».

На данный момент новый сервис доступен в одной из сетевых кафе столицы, но Visa планирует привлечь к проекту больше партнеров.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о проблеме официантов, основным доходом которых являются чаевые, а официальный оклад может быть всего 10-12 тысяч и если посетитель расплачивается карточкой, то так меньше шансов, что он оставит чаевые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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