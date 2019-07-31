2019-07-31T18:00:57+03:00
Общество

Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

По мнению наших сограждан, одними из причин возникновения рака являются плохая экология и курение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниямиБолее 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам опроса 3,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что более 70% граждан сталкивались с онкологическими заболеваниями. Соответствующие данные представлены в докладе ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении - их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз», - говорится в докладе.

Россияне считают, что главными факторами, повышающими риски возникновения онкологических заболеваний, являются плохая экология, курение, нездоровое питание и наследственность.

Напомним, ранее сайт kp.ru, рассказывал о февральском опросе ВЦИОМ, согласно которому 14 процентам жителей страны, поставлен диагноз – онкология. То есть раком болеет каждый седьмой россиянин, а столкнулись с этой болезнью на примере своих родных 61 процент населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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