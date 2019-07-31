МЧС: угрозы населенным пунктам в Сибири из-за пожаров нет

СЕГОДНЯ 20:24 2019-07-31T20:24:49+03:00

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Первый замминистра МЧС Александр Чуприян заявил, что угрозы населенным пунктам в Сибири от лесных пожаров нет. По его словам, ранее от распространения огня угроза была тридцати двум населенным пунктам с населением 11 тысяч.

«Группировка, можно сказать, отстояла эти населенные пункты, сейчас угрозы нет", - заявил он. При этом Чуприян добавил, что ведомство продолжает мониторить ситуацию.

Замминистра подчеркнул, что, согласно данным космического мониторинга, 25 населенных пунктов находятся вблизи лесных пожаров, при этом 4 из них - в пятикилометровой зоне.

Сайт kp.ru писал, что глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил выделить из резервного фонда правительства страны от 2,5 до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.

Напомним, лесные пожары охватили около трех миллионов гектаров в Красноярском крае и Иркутской области. На всей этого региона, а также частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU