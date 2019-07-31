2019-07-31T21:32:35+03:00
Общество

Бари Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»

Продюсер заверил, что чувствует себя хорошо
Марина ВЕНЦОВА
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Бари Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»Бари Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Российский продюсер Бари Алибасов отказался от идеи подавать иск против производителей средства для прочистки труб "Крот".

"Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", - приводит его слова ТАСС. При этом, на вопрос о том, как чувствует себя, Алибасов ответил, что хорошо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, продюсер Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода. Вместо сока он по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Несколько дней Алибасов находился между жизнью и смертью.

Его супруга - актриса Лидия Федосеева-Шукшина - намеревалась привлечь в ответственности производителя жидкого средства. Она хотела заставить производителя изменить упаковку, и тем самым спасти жизни людей с плохим зрением.

Кстати, ранее появилась информация о том, что история с отравлением продюсера была тщательно спланирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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