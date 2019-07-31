2019-07-31T21:46:49+03:00
В мире

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Решение было принято в связи с последними глобальными изменениями перспектив развития экономики
Марина ВЕНЦОВА
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Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставкуФедеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставкуФото: REUTERS
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Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания 30-31 июля.

Решение было принято в связи с последними глобальными изменениями перспектив развития экономики, говорится в пресс-релизе регулятора. Подчеркивается, что деятельность ФРС направлена на увеличение занятости, а также стабильность цен.

Ранее президент США Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru, раскритиковал политику Федеральной резервной системы. Он заявил, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока. Кроме того, как отметил американский лидер, евро и другие валюты обесценены в отношении доллара. Это, по мнению главы Белого дома, вредит американской экономике.

Процентная ставка ФРС на уровне от 2,25% до 2,5% находилась с 2008 года.

Кстати, по мнению ведущего аналитика банка «Открытие» Алексея Тихонова, CFA, существенный пересмотр статистики по ВВП США кардинальным образом изменил экономическую картину относительно экономики страны. Новые данные показали, что замедление темпов роста в Соединенных Штатах началось синхронно с мировой экономикой еще в середине 2018 году. Именно это такая пересмотренная статистика, по его мнению, может стать в дальнейшем прологом для последующего смягчения монетарной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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