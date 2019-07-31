2019-07-31T22:39:08+03:00
Происшествия

Американский истребитель F/A-18E разбился в Калифорнии

О судьбе пилота данных пока нет
Марина ВЕНЦОВА
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Американский истребитель F/A-18E разбился в КалифорнииАмериканский истребитель F/A-18E разбился в КалифорнииФото: REUTERS
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Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet ВМС Соединенных Штатов упал на территории Калифорнии. Об этом сообщил телеканал ABC.

По словам его источников, о судьбе пилота пока не сообщается.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что 16 мая в американском округе Риверсайд (штат Калифорния) недалеко от авиабазы Военно-воздушных сил США потерпел крушение истребитель F-16. Он врезался в здание склада, расположенного прямо у взлетно-посадочной полосы. Сразу после ЧП место крушения было оцеплено военнослужащими. Начато расследование причин аварии.

Спустя некоторое время, 20 мая, появилась информация, что в штате Северная Каролина разбился штурмовик Корпуса морской пехоты США AV-8B Harrier. Чрезвычайное происшествие произошло неподалеку от населенного пункта Хэволк. Пилот успел катапультироваться из самолета. Он был доставлен в медицинский цент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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