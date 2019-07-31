Администрация США получила информацию о смерти сына Усамы бен Ладена

СЕГОДНЯ 22:58 2019-07-31T22:58:37+03:00

Пока нет ясности относительно того, считает ли Вашингтон эти данные подтвержденной

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Властям Соединенных Штатов поступили данные, которые свидетельствуют о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида"* (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

Как отмечает американский телеканал NBC в данный момент нет ясности относительно того, считает ли Вашингтон эту информацию подтвержденной. Также не ясно когда, где умер сын бен Ладен.

Телеканал подчеркивает, что Хамза бен Ладен ранее был замечен на пропагандистских видеозаписях, которые распространяла "Аль-Каида"* (запрещена в РФ).

Ранее сайт kp.ru писал, что Госдеп США предлагает вознаграждение в размере до одного миллиона долларов за любые данные, которые позволят установить личность или местонахождение лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) Хамзы бен Ладена. Там заверили, что вся информация будет строго конфиденциальной.

* запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU