2019-08-01T00:29:38+03:00
Экономика

После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубля

Вечером в среду на Московской бирже доллар стоил 63,37 рубля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс доллара к рублю снизился на 0,13% и составил 63,37 рубляКурс доллара к рублю снизился на 0,13% и составил 63,37 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 31 июля, на фоне решения Федрезерва США, выполняющего в Америке функции Центробанка, снизить базовую процентную ставку стал снижаться и курс доллара.

Так, в ходе торгов на Московской бирже американская валюта подешевела на 0,13% и по состоянию на 21:25 (мск) за один «зеленый» давали 63,37 рубля.

Курс евро на Мосбирже в этот день тоже опустился на 0,39% – до 71,43 рубля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 – 2,25% годовых.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал политику американского Федрезерва, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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