2019-08-01T03:50:22+03:00
Политика

Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН

Предложенную Трампом кандидатуру поддержали 57 сенаторов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООНСенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт. В среду, 31 июля, сенат большинством голосов поддержал ее кандидатуру на этот пост.

За ее назначение проголосовали 57 законодателя, против высказались 33 сенатора. Ожидается, что в ближайшее время Келли Крафт принесёт присягу и вступит в должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Всемирной организации, передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предложил назначить главу американской дипмиссии в Канаде постпредом страны при Организации Объединенных Наций еще прошлой осенью. Позже, в феврале, объявил в своём Twitter, что официально выдвинул кандидатуру с 56-летней Келли Крафт на эту должность. Американский лидер выразил уверенность, что под ее руководством Штаты будут представлены в ООН «на высочайшем уровне».

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Новое кадровое решение Дональда Трампа должно было добавить градус в и без того кипящую жизнь ООН. В декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет его любимая телеведущая Fox News и лицо Госдепа Хизер Науэрт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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