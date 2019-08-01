Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН

СЕГОДНЯ 03:28 2019-08-01T03:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт. В среду, 31 июля, сенат большинством голосов поддержал ее кандидатуру на этот пост.

За ее назначение проголосовали 57 законодателя, против высказались 33 сенатора. Ожидается, что в ближайшее время Келли Крафт принесёт присягу и вступит в должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Всемирной организации, передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предложил назначить главу американской дипмиссии в Канаде постпредом страны при Организации Объединенных Наций еще прошлой осенью. Позже, в феврале, объявил в своём Twitter, что официально выдвинул кандидатуру с 56-летней Келли Крафт на эту должность. Американский лидер выразил уверенность, что под ее руководством Штаты будут представлены в ООН «на высочайшем уровне».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любимая блондинка Трампа отказалась от кресла в ООН из-за няни

Новое кадровое решение Дональда Трампа должно было добавить градус в и без того кипящую жизнь ООН. В декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет его любимая телеведущая Fox News и лицо Госдепа Хизер Науэрт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU