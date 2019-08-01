Глава ФРС США пояснил понижение базовой процентной ставки
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что одной из причин понижения базовой процентной ставки стала необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%, а регулярная критика главы Белого дома Дональда Трампа на решение специалистов федрезерва никоим образом не повлияла.
Напомним, 31 июля ФРС, выполняющая в Штатах функции Центробанка, впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 – 2,25% годовых.
К слову, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года, после четвертого повышения базовой процентной ставки, сообщалось, что Дональд Трамп всерьез задумался об отставке Джерома Пауэлла. Правда, руководителя ФРС так и не сменил.
ИСТОЧНИК KP.RU