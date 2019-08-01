2019-08-01T07:50:16+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством

За полгода по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек
Марина ВЕНЦОВА
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Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенствомРоспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенствомФото: Ралина ХАЛИМОВА
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На протяжении последних десятилетий в России наблюдается неблагоприятная ситуация по бешенству. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за шесть месяцев текущего года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медицинские учреждения обратились почти 200 тыс. человек.

«За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет", - цитирует ТАСС данные пресс-службы ведомства.

В пресс-службе добавили, что каждый год в России от нападения животных страдают около 400-500 тыс. человек. Кроме того, более 250 тыс. человек подвергаются риску заражения бешенством.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что о том, как часто в нашей стране встречается бешенство у человека, как распознать симптомы и как быстро нужно сделать прививку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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