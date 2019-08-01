Ритейлерам пригрозили штрафами за нарушения в расстановке молока

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-01T10:37:54+03:00

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Месяц прошел, как в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов, а спор между ритейлерами и Роспортебнадзоров не утихает. В чем разногласия?

В законе прописано, что продукция, которая содержит заменители молочного жира, должна визуально отличаться на полках от натуральной «молочки». Ритейлеры сделали для разной продукции разные ценники: на одних указана аббревиатура «СЗМЖ» (с заменителем молочного жира), на других «БЗМЖ» (без заменителя молочного жира). Рядом повесили плакаты с разъяснениями.

Однако, в Роспотребнадзоре говорят, этого мало и требуют разделить молочную продукцию по разным полкам, ну или хотя бы по разным углам. Мол, разделение должно быть «физическим», чтобы исключить «смешивание». И даже пригрозили сетям, которые не будут выполнять эти требования, крупными штрафами. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров и введение потребителей в заблуждение может стоить магазинам до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 500 тыс.руб.

А в Ассоциации компаний розничной торговли, куда «Известия» обратились за комментарием, сказали, что готовы выполнять любые требования, если они будут едиными. И теперь ждут, когда ведомства достигнут согласованного подхода.

ИСТОЧНИК KP.RU