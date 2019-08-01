В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-01T11:20:27+03:00

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Вечером в среду, 31 июля, в московское отделение полиции обратилась 31-летняя девушка с заявлением на своего отца, который насиловал ее восемнадцать лет - все началось, когда она была еще несовершеннолетний.

По данным источников "КП" в правоохранительных органах, первый раз 61-летний отец потерпевшей совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, когда ей было тринадцать.

Насилие продолжалось восемнадцать лет, фактически до дня обращения девушки в полицию (с 2001 года). Растление происходило не только в московской квартире, но и на дачном участке около города Можайск.

Следственный комитет уже начал расследование в отношении отца девушки.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о жителе австрийского городка Амштеттен, который запер в подвале своего дома родную дочь и 24 года регулярно издевался над ней, а жена маньяка даже не подозревала о том, что в замурованном подвале кто-то живет.

ИСТОЧНИК KP.RU