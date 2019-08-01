Ким Чен Ын был впечатлен испытанием реактивного снаряда нового типа

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-01T11:12:05+03:00

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Верховный Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был впечатлён испытанием нового «крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа», состоявшимися 31 июля. Он заявил, что это будет сильнейшим оружием, которое принесет «неотвратимые страдание» врагам республики.

«Дорогой Верховный Лидер был впечатлён результатами тестовых запусков (...) и заявил, что силы, которые окажутся целью этого оружия, испытают неотвратимые страдания», — говорится в пресс-релизе Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где отметили, что оружие было создано в кратчайшие сроки и «сыграет главную роль в будущих наземных операциях».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, утром 31 июля Северная Корея провела уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. Совет Безопасности (СБ) ООН 1 августа соберется на закрытые консультации по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU