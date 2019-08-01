Во втором конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества примут участие 9073 проекта

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-01T11:28:02+03:00

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Прием заявок на второй конкурс грантов Президента России 2019 года завершился 31 июля: свои проекты для участия в нем представили 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Всего же за гранты на развитие гражданского общества поспорят 9073 проекта.

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года, проекты-победители смогут стартовать с 1 ноября. Из Фонда президентских грантов между общественными организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Больше всего заявок на конкурс традиционно поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди других российских регионов самой активной оказалась Вологодская область: в 2019 году на конкурс из нее подано 379 заявок. На втором месте по активности — республика Башкортостан (323 проекта), на третьем – Белгородская область (283 проекта).

Самым популярным направлением на конкурсе президентских грантов снова стала охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни — этой теме посвящено 1480 проектов (16% от общего числа заявок). На втором месте по популярности — социальное обслуживание, поддержка и соцзащита граждан (1159 проектов), еще 1125 проектов посвящены теме сохранения исторической памяти. Большинство грантов запрашивают на развитие своих проектов суммы от 500 тысяч до 3 млн. рублей (53% заявок).

ИСТОЧНИК KP.RU