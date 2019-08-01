Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой».
«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины, - рассказал он в видео, опубликованном в четверг в «Фейсбуке». - Виталий показал вот так (поднятый большой палец)».
Кроме того, Ляшко призвал других украинских политиков объединиться для борьбы.
Ранее сайт kp.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал его команду «лживыми непрофессионалами». Его слова стали своеобразным ответом на заявление руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана, который обвинил столичного градоначальника в некомпетентности и потере контроля над положением дел в Киеве.
Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU