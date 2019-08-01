Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-01T11:36:57+03:00

Лидер Радикальной партии заявил, что объединяет усилия с мэром Киева Виталием Кличко

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой».

«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины, - рассказал он в видео, опубликованном в четверг в «Фейсбуке». - Виталий показал вот так (поднятый большой палец)».

Кроме того, Ляшко призвал других украинских политиков объединиться для борьбы.

Ранее сайт kp.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал его команду «лживыми непрофессионалами». Его слова стали своеобразным ответом на заявление руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана, который обвинил столичного градоначальника в некомпетентности и потере контроля над положением дел в Киеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723444" frameborder="0"></iframe> Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU