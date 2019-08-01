2019-08-01T12:06:20+03:00
Политика

Минобороны протестировало суверенный интернет для военных

В ведомстве сообщают, что закрытая система обмена данными надежно защищена от взлома
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны протестировало суверенный интернет для военныхМинобороны протестировало суверенный интернет для военныхФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Министерство обороны России протестировало суверенный интернет для военных страны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минообороны, тестирование «военного интернета» велось между полевыми пунктами. Сеть позволяет передавать файлы большого объема, такие как аудио- и видеоинформацию, на расстояние более 2 тысяч километров со скоростью 300 мегабит в секунду.

В ведомстве заявили, что каналы связи новой, суверенной цифровой сети надежно защищены от взлома, а все данные шифруются.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, к созданию суверенного интернета для военных страны Минобороны приступило в марте этого года. Цифровая сеть получила название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). По плану ведомства первый этап работ завершится к концу этого года, в целом объект будет готов через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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