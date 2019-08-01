2019-08-01T12:35:14+03:00
Политика

Слуцкий прокомментировал предложение Трампа помочь тушить лесные пожары в Сибири

Депутат заявил, что благородный жест главы Белого дома повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Леонид СлуцкийЛеонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Предложение американского лидера Дональда Трампа оказать России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири говорит о том, что слова главы Белого дома о желании наладить отношения с Россией - не блеф. Советующие заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорят о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании "поладить" - не блеф», - сказал он, подчеркнув, что такой «благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений».

Слуцкий также положительно оценил высказывание Трампа о «завершении охоты на ведьм», после отказа суда рассматривать иск демократов о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.

Депутат выразил надежду, что слова главы Белого дома «будут соответствовать делам». «Российско-американский диалог необходимо выводить на конструктивный и рабочий формат», - заключил политик.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы предложить помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ходе разговора российский лидер проинформировал своего американского коллегу, что по докладам МЧС уже есть определенные сложности с дозаправкой и размещением собранных самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии
В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»
В зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов
10 туристов пропали в Белом море
Страховщики задумались о каско и ОСАГО для беспилотников
Россияне стали тратить больше денег на покупки в интернете
Минобороны протестировало суверенный интернет для военных
Убийцу блогерши-модели Екатерины Караглановой из Москвы арестовали на два месяца
Доставлять гостей авиасалона МАКС планируют на вертолетах
Порошенко стал фигурантом дела о хищениях в армии
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Во втором конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества примут участие 9073 проекта
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
Ким Чен Ын был впечатлен испытанием реактивного снаряда нового типа
Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для российских туристов
Ритейлерам пригрозили штрафами за нарушения в расстановке молока
Более трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов
Российского хакера Евгения Никулина в США могут лишить частных адвокатов