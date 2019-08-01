Слуцкий прокомментировал предложение Трампа помочь тушить лесные пожары в Сибири

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-01T12:35:14+03:00

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Предложение американского лидера Дональда Трампа оказать России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири говорит о том, что слова главы Белого дома о желании наладить отношения с Россией - не блеф. Советующие заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорят о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании "поладить" - не блеф», - сказал он, подчеркнув, что такой «благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений».

Слуцкий также положительно оценил высказывание Трампа о «завершении охоты на ведьм», после отказа суда рассматривать иск демократов о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.

Депутат выразил надежду, что слова главы Белого дома «будут соответствовать делам». «Российско-американский диалог необходимо выводить на конструктивный и рабочий формат», - заключил политик.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы предложить помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ходе разговора российский лидер проинформировал своего американского коллегу, что по докладам МЧС уже есть определенные сложности с дозаправкой и размещением собранных самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU