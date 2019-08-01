2019-08-01T13:04:43+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке

В среднем изменение с 1 августа составило 0,5 процентного пункта
Марина ВЕНЦОВА
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ВТБ снизил ставки по ипотекеВТБ снизил ставки по ипотекеФото: Евгения ГУСЕВА
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Ставки по ипотечным кредитам с 1 августа снижены в банке ВТБ в среднем на 0,5 процентных пункта (п.п).

«С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п.», - говорится в сообщении финучреждения.

Теперь минимальная ставка составит по одной из программ 9,2% годовых. Кроме того, отмечается, что рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%, отметил банк.

Кстати, сайт kp.ru писал, что Минфин РФ ожидает во втором полугодии 2019 года снижения ставок по ипотеке крупными банками. Тогда замминистра финансов России Алексей Моисеев отмечал, что ставки по ипотеке 10,5% является временным явлением.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от государственных банков снизить ставки по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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