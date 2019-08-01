СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-01T13:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы. Ее самочувствие заметно улучшилось.

«Чурикову выписали», - передает ТАСС сообщение в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Напомним, 19 июля во время спектакля в театре «Русская песня» Инна Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Спектакль остановили, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер немедленно вызвал врачей «скорой помощи», которые увезли артистку в НИИ Склифосовского. Сначала ее положили в реанимацию, затем перевели в обычную палату. После инцидента актриса в интервью «КП» актриса рассказала, что упала со сцены, потому что стало подводить зрение.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 июля самочувствие народной актрисы СССР заметно улучшилось. Она сообщила, что пребывает в хорошем настроении и в готова выйти на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU