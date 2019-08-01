2019-08-01T13:18:58+03:00
Общество

Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы

Ранее Инна Чурикова сообщала, что после выписки вероятно поедет в отпуск
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницыНародную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы. Ее самочувствие заметно улучшилось.

«Чурикову выписали», - передает ТАСС сообщение в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Напомним, 19 июля во время спектакля в театре «Русская песня» Инна Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Спектакль остановили, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер немедленно вызвал врачей «скорой помощи», которые увезли артистку в НИИ Склифосовского. Сначала ее положили в реанимацию, затем перевели в обычную палату. После инцидента актриса в интервью «КП» актриса рассказала, что упала со сцены, потому что стало подводить зрение.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 29 июля самочувствие народной актрисы СССР заметно улучшилось. Она сообщила, что пребывает в хорошем настроении и в готова выйти на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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