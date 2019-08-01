2019-08-01T13:23:57+03:00
Экономика

Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода

ФССП РФ вернули жителям страны 5 млрд рублей долгов по зарплате
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Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгодаГражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгодаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы вернули гражданам России от 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам. В аналогичный период прошлого года было возвращено на 490 миллионов рублей меньше, чем в нынешнем году.

"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в первом полугодии, составила 5,1 миллиарда рублей, что на 487,4 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Постановления об ограничении выезда из страны действуют в отношении 3,6 миллиона должников. В конце июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги граждан за жилищно-коммунальные услуги. Ранее сайт kp.ru писал, что с начала года количество россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, выросло на один миллион. Теперь Россию не могут покинут 3,58 миллиона должников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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