2019-08-01T13:56:03+03:00
Экономика

В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»

Такие клиентам не ободряют кредиты даже в микрофинансовых организациях
Елена АКИМОВА
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Россияне все больше должны банкам и МФОРоссияне все больше должны банкам и МФОФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Россияне в последние годы настолько привыкли жить в долг, что уровень закредитованности населения вызывает опасения финансистов. Уже появились клиенты, которым отказывают в кредитах все финучреждения, даже МФО (микрофинансовые организации). Их называют «заемщики-маргиналы». Сейчас по некоторым данным таких уже более 400 тысяч в стране, а с внедрением расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) (которая появится со следующего года) таких отказников станет еще больше.

По данным сервиса «Займер», которые приводит газета «Известия», в категорию «заемщиков-маргиналов» попадают в основном мужчины 26-35 лет со средней зарплатой. Они часто берут деньги «до получки». Если введут ПНД, они потеряют последнюю возможность взять в долг.

Но у банков другое объяснение «страшилкам» о росте числа «заемщиков-маргиналов».

- Таким образом в МФО хотят убедить регулятора не вводить расчет предельной долговой нагрузки, - говорит Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» .

Как правило, в микрофинансовые организации чаще идут люди финансово неграмотные, шансов перекредитоваться в банках у должников МФО практически нет. А значит, выходов у «маргиналов» немного: либо продавать имущество, либо брать взаймы у родственников или друзей. Но есть и более печальная история развития этой ситуации: люди пойдут в ломбарды или к «черным» кредиторам. А методы у таких нелегалов, как известно, бывают вовсе нецивилизованные.

Ранее сообщалось, что за год долг россиян перед банками вырос почти на четверть. Он составляет 16 триллионов рублей (см. графику). Быстрее всего растут потребительские кредиты и ипотека. И если последняя в начале года притормозила из-за повышения ставок, займы наличными граждане берут более высокими темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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