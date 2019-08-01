2019-08-01T14:15:09+03:00
Политика

Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%

Соответствующий указ подписал министр обороны Сергей Шойгу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Некоторым категориям контрактников увеличат окладыНекоторым категориям контрактников увеличат окладыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С сентября этого года некоторые военные, проходящие службу по контракту, будут получать ежемесячные 50-процентные надбавки. В частности, речь идет о военнослужащих на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу.

- Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд, - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, с 1 сентября минобороны будет выплачивать ежемесячные 30-процентные надбавки армейским водителям категорий «С», "D" и "СЕ".

Также будут установлены дополнительные выплаты солдатам, сержантам и прапорщикам за наем жилья. Правда, в зависимости от региона эти суммы будут разниться в зависимости от местных цен на жилье.

Все эти указы были приняты в соответствии с недавним решением Путина повысить уровень социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов. Таковых в России около 394 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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