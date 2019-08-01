МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-01T14:18:45+03:00

Ведомство также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве

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МВД России представило президенту России Владимиру Путину предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, «в докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, которые проживают на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, 24 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, глава российского государства подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В частности, речь шла о жителях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позже 1 мая Путин подписал закон на получение российского паспорта в упрощенном порядке для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU