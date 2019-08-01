МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
МВД России представило президенту России Владимиру Путину предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство.
Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, «в докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, которые проживают на всей территории Луганской и Донецкой областей.
Напомним, 24 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, глава российского государства подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В частности, речь шла о жителях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Позже 1 мая Путин подписал закон на получение российского паспорта в упрощенном порядке для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU