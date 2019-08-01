2019-08-01T14:18:45+03:00
Политика

МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта

Ведомство также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспортаМВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспортаФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

МВД России представило президенту России Владимиру Путину предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства, «в докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса, которые проживают на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, 24 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, глава российского государства подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В частности, речь шла о жителях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позже 1 мая Путин подписал закон на получение российского паспорта в упрощенном порядке для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие
Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая
На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти
Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%
С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит
Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии