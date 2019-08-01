2019-08-01T14:34:00+03:00
Политика

Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие

На универсальном каркасе можно будет закрепить любые элементы, исходя из стоящих задач
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Новое оружие позволит выбирать калибр в зависимости от охотничьих или боевых целей. ФОТО Юрий Смитюк/ТАССНовое оружие позволит выбирать калибр в зависимости от охотничьих или боевых целей. ФОТО Юрий Смитюк/ТАСС
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Сегодня, 1 августа, ЦНИИТОЧМАШ получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия. Ключевая особенность такого оружия заключается в возможности переходя на другой калибр с заменой всего нескольких деталей, причем безо всякого специального инструмента. О получении патента сообщила пресс-служба института.

Модульное оружие это не абсолютная новинка. Ранее были созданы разнообразные зарубежные образцы. Из относительно популярных, например, немецкий охотничий карабин Mauser M03. На это институт замечает: «У него есть серьезные недостатки: во-первых, он имеет цельную ложу, уступающую российскому изобретению, во-вторых, каркас тяжелый и сложен в исполнении, в-третьих, у образца классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не позволяет уменьшать длину оружия.»

Российский вариант будет обладать уже полноценной модульностью, с возможностью замены всех элементов, вплоть до выбора разных спусковых механизмов. Также функции самых сложных частей будут распределены по разным модулям, что сделает изделие на порядок надежнее аналогов.

Институт обращает внимание на то, что новинка станет потрясающим приобретением для охотников. Вместо получения разрешений на каждую единицу огнестрельного оружия, они смогут ограничиться одним документом, и при этом иметь возможность подобрать ствол в зависимости от планируемой дичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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