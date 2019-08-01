Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Власти Тайваня приняли решение продлить до 31 июля 2020 года безвизовый режим для граждан России, а также Таиланда, Брунея и Филиппин. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам этих стран продлевается с 1 августа.
Кроме того, с августа увеличивается до 21 дня разрешенный срок пребывания россиян на острове, передает ТАСС.
Кстати, в настоящее время популярность поездок в Тайвань набирает популярность среди российских туристов. Так, в частности, их поток с сентября возрос на 65%.
Ранее сайт kp.ru писал, что Шри-Ланка с 1 августа начнет выдавать бесплатные визы по прибытии в страну туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Такие меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией пасхальных терактов. Отмечалось, что новые меры будут действовать на протяжении шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU