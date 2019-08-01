Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-01T14:46:40+03:00

Также с августа разрешенный срок пребывания для граждан России на острове увеличился до 21 дня

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Власти Тайваня приняли решение продлить до 31 июля 2020 года безвизовый режим для граждан России, а также Таиланда, Брунея и Филиппин. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам этих стран продлевается с 1 августа.

Кроме того, с августа увеличивается до 21 дня разрешенный срок пребывания россиян на острове, передает ТАСС.

Кстати, в настоящее время популярность поездок в Тайвань набирает популярность среди российских туристов. Так, в частности, их поток с сентября возрос на 65%.

Ранее сайт kp.ru писал, что Шри-Ланка с 1 августа начнет выдавать бесплатные визы по прибытии в страну туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России. Такие меры были приняты на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией пасхальных терактов. Отмечалось, что новые меры будут действовать на протяжении шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU