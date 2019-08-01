2019-08-01T15:35:48+03:00
Политика

Рогозин рассказал Путину о «Федоре», который обеспечит покорение дальнего космоса

Глава Роскосмоса показал российскому лидеру проект робота, копирующего действия космонавтов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рогозин рассказал Путину о «Федоре», который обеспечит покорение дальнего космоса. Фото: сайт КремляРогозин рассказал Путину о «Федоре», который обеспечит покорение дальнего космоса. Фото: сайт Кремля
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Впервые в мире 22 августа Роскосмос запустит «Космического робота», у которого сокращенное название «Фёдор». Машина, разработанная в режиме копирования и позволит снизить риски в работе экипажа в космосе. Соответствующие заявление сделал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас в августе очень важный пуск, Владимир Владимирович. Хотел бы Вам показать одну работу (..) Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу», -сказал он, демонстрируя эскиз машины.

«Федор» отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

«Федор» отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Рогозин сообщил, что робота велась по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года, а «Фёдор», – это сокращенное название и аббревиатура «FEDOR» расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research.

«Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами», - пояснил глава госкорпорации работу машины и отметил, что в будущем этот робот обеспечит и покорение дальнего космоса.

Робот Федор проходит предполетное тестирование на «Байконуре». Фото: Роскосмос.

Робот Федор проходит предполетное тестирование на «Байконуре». Фото: Роскосмос.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, «Федор», который отправится 22 августа на международную космическую станцию (МКС) пробудет там до 7 сентября. Робот отправится в космос на борту корабля «Союз МС-14», а сам полет пройдет в беспилотном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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