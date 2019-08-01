2019-08-01T15:36:17+03:00
В мире

В Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения никаба и бурки

Нахождение в общественных местах с закрытым лицом будет караться штрафом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Нидерландах вступил в силу запрет на буркиВ Нидерландах вступил в силу запрет на буркиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения закрывающей лицо одежды в общественных местах. Нарушение нового правила будет караться штрафом в размере порядка 150 евро.

Сайт kp.ru писал, что верхняя палата парламента Нидерландов одобрила принятие соответствующего документа еще в июне прошлого года. Ограничения будут касаться не только местных жителей, но и туристов.

Под запрет попадает никаб - женский головной убор с прорезями для глаз, и бурка, внешне напоминающая паранджу. Также на публике нельзя носить мотоциклетные шлемы, балаклавы и другие маски, закрывающие лицо.

Ограничения действуют в государственных учреждениях, больницах, школах и общественном транспорте. При этом госслужащие и водители могут просить нарушителей показать лицо или покинуть место массового скопления людей. Отказ служит поводом для привлечения к делу полиции.

Если при задержании нарушитель совершил еще какой-то другой поступок, например, отказался показать удостоверение личности, то размер штрафа может быть увеличен. Заменить выплаты общественными работами нельзя, передает агентство Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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