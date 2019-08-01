2019-08-01T15:58:43+03:00
Происшествия

На газопроводе в Кентукки произошел взрыв: погиб один человек

Огонь перекинулся на соседние строения, местных жителей пришлось эвакуировать [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрываНесколько человек числятся пропавшими без вести после взрываФото: скриншот с видео
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На газопроводе в американском округе Линкольн штата Кентукки прогремел взрыв. Жертвой ЧП стал по меньшей мере один человек, еще пятеро получили не угрожающие жизни травмы. Также есть пропавшие без вести.

Взрыв прогремел ночью в четверг, 1 августа, около 1:30 по местному времени. Возникший после пожар перекинулся на расположенные поблизости строения - уничтожено по крайне мере шесть зданий. В местном Управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что нанесен огромный ущерб.

Местных жителей было решено эвакуировать. Свои дома покинули около 75 человек. Пожарные продолжают тушить возгорание, а полиция выясняет причины случившегося, передает телеканал ABC.

Сайт kp.ru писал, что ранее в июле похожее происшествие произошло на ТЭЦ-27 в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Ожоги получили 11 человек.

В Кентукки произошел взрыв на газопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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