Захарова ответила на предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири
Ответ был предельно коротким
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАСС
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На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос журналиста о предложении американского лидера Дональда Трампа помочь России с тушением сибирских пожаров:
— Можно ли расценивать предложения Трампа как шаг к диалогу?
— Да, — коротко ответила дипломат и перешла к следующему вопросу.
Природное бедствие в Сибири вызывает внимание известных людей по всему миру — «разобраться с ситуацией» призвал даже голливудский актёр Леонардо Ди Каприо в своих соцсетях. Сейчас в регион для активизации тушения пожаров переброшены дополнительные силы МЧС и Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU