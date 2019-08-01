Захарова ответила на предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-01T16:28:04+03:00

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАСС

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На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос журналиста о предложении американского лидера Дональда Трампа помочь России с тушением сибирских пожаров:

— Можно ли расценивать предложения Трампа как шаг к диалогу?

— Да, — коротко ответила дипломат и перешла к следующему вопросу.

Природное бедствие в Сибири вызывает внимание известных людей по всему миру — «разобраться с ситуацией» призвал даже голливудский актёр Леонардо Ди Каприо в своих соцсетях. Сейчас в регион для активизации тушения пожаров переброшены дополнительные силы МЧС и Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU