2019-08-01T16:28:04+03:00
Происшествия

Захарова ответила на предложение Трампа помочь с тушением пожаров в Сибири

Ответ был предельно коротким
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Сергей Карпухин/ТАСС
Изменить размер текста:

На еженедельном брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос журналиста о предложении американского лидера Дональда Трампа помочь России с тушением сибирских пожаров:

— Можно ли расценивать предложения Трампа как шаг к диалогу?

— Да, — коротко ответила дипломат и перешла к следующему вопросу.

Природное бедствие в Сибири вызывает внимание известных людей по всему миру — «разобраться с ситуацией» призвал даже голливудский актёр Леонардо Ди Каприо в своих соцсетях. Сейчас в регион для активизации тушения пожаров переброшены дополнительные силы МЧС и Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ: остаётся много вопросов к организаторам поездки погибших в ЦАР журналистов
Во Внуково таможенники конфисковали редких котят, стоимостью в миллион рублей
МЧС: Россия неоднократно предлагала США помощь в борьбе с катаклизмами
Роскомнадзор готовит ответные меры на притеснение российских СМИ за рубежом
На газопроводе в Кентукки произошел взрыв: погиб один человек
В Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения никаба и бурки
Рогозин рассказал Путину о «Федоре», который обеспечит покорение дальнего космоса
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Путин поддержал проект создания Национального космического центра
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие
Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая
На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%
С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит
Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии