2019-08-01T16:57:06+03:00
Политика

Порошенко приписал себе авторство минских соглашений

Экс-президент Украины заявил, что лично составлял текст договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко присвоил себе заслуги по составлению текста минских договоренностей.

Политик заявил, что, будучи главой государства, часто слышал в свой адрес критику за чрезмерное стремление контролировать работу подчиненных. По словам Порошенко, он действительно брал реализацию многих государственных вопросов на себя, поскольку не хотел поручать их кому-то другому. Так якобы было и в случае с договоренностями по Донбассу.

"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с [канцлером Германии Ангелой] Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали", - сказал экс-президент в интервью "Украинской правде".

При это он подчеркнул, что "не ошибается лишь тот, кто ничего не делает".

Стоит отметить, что "автор" минских соглашений неоднократно их критиковал. Порошенко говорил, что договоренности не работают и создают лишь видимость перемирия, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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