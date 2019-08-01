ЕК предложила РФ и Украине заключить 10-летний газовый контракт
Европейская комиссия предложила России и Украине заключить новый контракт на транзит газа. Речь идет о 10-летним соглашении, которое начнет действовать с 2020 года.
Вопрос будет поднят на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября. Именно эту дату заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефрович предложил для обсуждения проблемы транзита. Инициатива изложена в письмах, направленных в Киев и Москву.
"Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры", - цитирует ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
Согласно его данным, с российской стороны на встрече будут присутствовать министр энергетики Александр Новак, а с европейской - зампред ЕК Марош Шефчович. Украинские участники переговоров пока не определены.
Сайт kp.ru писал, что 31 декабря 2019 года истекает действие существующего газового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".Ранее Россия уже предлагала Украине продлить его на год на существующих условиях, но предложение было отклонено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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