"Роскосмос" планирует провести четыре пуска с Восточного в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-01T19:58:24+03:00

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В 2020 году на космодроме Восточный будет проведено не менее четырех пусков. Об этом генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова", - сказал политик.

При этом он отметил, что всего в 2019 году будет проведено около 40 пусков. Так, например, недавно на орбиту был выведен спутник "Метеор-М", потерянный в конце 2017-го. Таким образом удалось восполнить космическую группировку страны. Кроме того, готовится запуск на МКС нового модуля.

"Мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - приводятся слова Рогозина на сайте президента РФ.

Сайт kp.ru писал, что первый и единственный в 2019 году запуск с космодрома Восточный состоялся в начале июля. Ракета "Союз-2.1б" успешно доставила "Метеор" и еще 32 спутника на орбиту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/570310" frameborder="0"></iframe> Космодром «Восточный» с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU