Мэр столицы Сомали умер от полученных при взрыве ранений

СЕГОДНЯ 21:25 2019-08-01T21:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Могадишо Абдурахман Омар Осман скончался от ран, полученных в результате теракта 24 июля. Об этом сообщил директор по коммуникациям в администрации президента Сомали Абдинур Мухаммед Ахмед.

Напомним, что политик пострадал в результате взрыв, устроенного террористом-смертников в здании администрации города. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". При этом боевики заявили, что их целью был не мэр, а спецпредставитель генсека ООН по Сомали Джеймс Свон, который покинул здание незадолго до взрыва.

Омар Осман умер в больнице в столице Катара Дохе, где находился на лечении, сообщает агентство AFP.

Сайт kp.ru писал, что в июле в Сомали было совершено уже несколько терактов. Так, 12 июля, боевики атаковали отель в городе Кисмайо - жертвами стали не менее десяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU