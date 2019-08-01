2019-08-01T21:25:18+03:00
Происшествия

Мэр столицы Сомали умер от полученных при взрыве ранений

24 июля террорист-смертник активировал бомбу в здании администрации Могадишо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Могадишо Абдирахман Омар ОсманМэр Могадишо Абдирахман Омар ОсманФото: REUTERS
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Мэр Могадишо Абдурахман Омар Осман скончался от ран, полученных в результате теракта 24 июля. Об этом сообщил директор по коммуникациям в администрации президента Сомали Абдинур Мухаммед Ахмед.

Напомним, что политик пострадал в результате взрыв, устроенного террористом-смертников в здании администрации города. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". При этом боевики заявили, что их целью был не мэр, а спецпредставитель генсека ООН по Сомали Джеймс Свон, который покинул здание незадолго до взрыва.

Омар Осман умер в больнице в столице Катара Дохе, где находился на лечении, сообщает агентство AFP.

Сайт kp.ru писал, что в июле в Сомали было совершено уже несколько терактов. Так, 12 июля, боевики атаковали отель в городе Кисмайо - жертвами стали не менее десяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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