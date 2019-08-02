СЕГОДНЯ 00:16 2019-08-02T00:16:39+03:00

Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным Фото: REUTERS

По его словам, разговор был короткий, но конструктивный

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Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем беседовал по телефону со своим российским коллегой президентом РФ Владимиром Путинным. Глава Белого дома уточнил, что разговор был непродолжительным.

- Мы не обсуждали ДРСМД, мы в основном обсуждали лесные пожары в Сибири и других частях России, - заявил Трамп журналистам. - Это был короткий, но конструктивный разговор.

Напомним, что главы двух государств обсудили текущие проблемы по телефону 31 июля. Например, они говорили сильных пожарах в Сибири. Трамп в разговоре с журналистами уточнил, что предложил помощь в борьбе с пожарами.

Владимир Путин поблагодарил коллегу за предложенную помощь, уточнив, что при необходимости воспользуется его предложением. Сайт kp.ru писал, что российский президент оценил такой шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном удастся восстановить полноформатные отношения. Также политики обсудили вопросы торговли между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU