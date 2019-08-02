У берегов Чили произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 02:39 2019-08-02T02:39:50+03:00

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В четверг, 1 августа у побережья Чили сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился ориентировочно в 100 километрах к северо- западу от города Санта -Крус. В населенном пункте живут порядка 33 тысяч человек. Геологическая служба США отмечает, что залегал эпицентр примерно на глубине 10 километров.

- Нас очень сильно качнуло, - заявили местные жители в беседе с агентством «РИА Новости»,

Сообщается, что технические специалисты страны приступили к оценке последствий землетрясения. По последним данным, сведений и жертвах, пострадавших, повреждений зданий или инфраструктуры не поступало. Также в Чили не объявили и об угрозе цунами.

Напомним, что днем ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 5 у берегов Крита. Сообщений о пострадавших специалисты местных экстренных служб также не получали.

ИСТОЧНИК KP.RU