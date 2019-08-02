В США отменили юбилейный Вудсток
В США отменили юбилейный 50-й рок-фестиваль Вудсток. Его проведение было запланировано на 16-18 августа. Однако многие музыканты, как сообщает журнал Variety, отказались от участия в мероприятии. Это и послужило причиной отмены.
Сообщается, что Jay-Z, Джон Фогерти, Карлос Сантана, Джон Себастиан, Майли Сайрус, а также группы Dead & Co., Raconteurs и Lumineers отказались ехать на Вудсток. Причем это не единственная проблема организаторов. Сложности возникли с разрешением на проведение фестиваля на привычном месте.
- Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным участие в Фестивале. Мы благодарим артистов, фанатов и партнеров, которые поддерживали нас даже перед лицом невзгод, - сказал соучредитель Вудстока Майкл Лэнг.
Организаторы уточнили, что у них было недостаточно финансирования и времени на подготовку с связи с переносом места. Однако они надеются, что в следующий раз у них получится провести Вудсток.
ИСТОЧНИК KP.RU