В США отменили юбилейный Вудсток

СЕГОДНЯ 02:57 2019-08-02T02:58:15+03:00

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В США отменили юбилейный 50-й рок-фестиваль Вудсток. Его проведение было запланировано на 16-18 августа. Однако многие музыканты, как сообщает журнал Variety, отказались от участия в мероприятии. Это и послужило причиной отмены.

Сообщается, что Jay-Z, Джон Фогерти, Карлос Сантана, Джон Себастиан, Майли Сайрус, а также группы Dead & Co., Raconteurs и Lumineers отказались ехать на Вудсток. Причем это не единственная проблема организаторов. Сложности возникли с разрешением на проведение фестиваля на привычном месте.

- Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным участие в Фестивале. Мы благодарим артистов, фанатов и партнеров, которые поддерживали нас даже перед лицом невзгод, - сказал соучредитель Вудстока Майкл Лэнг.

Организаторы уточнили, что у них было недостаточно финансирования и времени на подготовку с связи с переносом места. Однако они надеются, что в следующий раз у них получится провести Вудсток.

ИСТОЧНИК KP.RU