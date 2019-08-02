2019-08-02T06:34:06+03:00
Политика

Медведев сказал, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьера также не устраивает ситуация с занижением цен на конкурсах
Мария ИГНАТЬЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительстваПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время заседания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала, - сказал Дмитрий Медведев.

Она также вспомнил, что ранее уже давал поручение усилить ответственность в отношении подрядчиков, которые признаны недобросовестными. Он уточнил, что речь идет не только об административной ответственности, сообщает ТАСС. По мнению политика, необходимо ввести специальный уголовный состав, связанный с манипуляциями итогов конкурсов.

Он отдельно обратил внимание, что раздувать подобные ситуации не нужно. Однако, когда речь идет о деятельности участников конкурса, целенаправленно уничтожающих его результаты, необходимо наказывать.

- Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией, - сказал глава правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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