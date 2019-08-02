Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-02T09:03:27+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Распоряжение главы американского государства предполагает, что министр финансов и госсекретарь при необходимости введения санкций должны предпринять ряд действий:

- препятствовать предоставлению займов, а также технической или финансовой помощи указанной стране со стороны международных финансовых организаций;

- запретить американским банкам предоставлять займы или кредиты правительству этого государства (исключением могут быть займы или кредиты для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров).

Ранее сайт kp.ru писал, что первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажи России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения.

Напомним, Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в данном инциденте Москву. Со своей стороны, российская сторона предлагала провести совместное расследование, но инициатива была проигнорирована. Позже Великобритания предъявила фотографии двух "подозреваемых", заявив что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб. При этом мужчины заявили, что посещали Солсбери как туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU