2019-08-02T10:59:17+03:00
Общество

Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке

Ранее сообщалось, что два человека получили легкие ранения
Марина ВЕНЦОВА
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Российские туристы не пострадали при взрывах в БангкокеРоссийские туристы не пострадали при взрывах в БангкокеФото: REUTERS
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Российские туристы не пострадали в результате взрывов в центральной части Бангкока, о которых стало известно ранее в пятницу. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало,- приводит ее слова РИА Новости. - Вероятно, что теракты стали следствием внутренних разборок".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в центральной части Бангкока произошла серия из семи взрывов. Как было установлено, одно из взрывных устройств находилось в куче сухих листьев. В результате его взрыва как раз и пострадали два человека.

Отмечалось, что в целом взрывы произошли в районе Прату Нам недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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