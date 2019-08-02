Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке
Российские туристы не пострадали в результате взрывов в центральной части Бангкока, о которых стало известно ранее в пятницу. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало,- приводит ее слова РИА Новости. - Вероятно, что теракты стали следствием внутренних разборок".
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в центральной части Бангкока произошла серия из семи взрывов. Как было установлено, одно из взрывных устройств находилось в куче сухих листьев. В результате его взрыва как раз и пострадали два человека.
Отмечалось, что в целом взрывы произошли в районе Прату Нам недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН.
ИСТОЧНИК KP.RU