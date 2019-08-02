Названы наиболее популярные в 2019 году среди россиян дизельные авто

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-02T11:52:26+03:00

Автоэксперты подсчитали, сколько машин на дизельном топливе было продано в России, и какие из них, самые популярные

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За первые шесть месяцев 2019 года россияне приобрели 55,7 тыс. дизельных автомобилей, что на 9% меньше, чем год назад, пишет аналитическое агентство «Автостат». Фаворитом среди покупателей стал Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором – с января по июнь владельцами этого автомобиля стали 3629 россиян.

Вторым по популярности признан Toyota Land Cruiser Prado – на них за полгода пересели 3563 человека. Третьим по продажам оказался Renault Duster на дизеле – его приобрели 2851 автолюбителей. Следом идут Hyundai Santa Fe (2695 ед.), Kia Sorento (2481 ед.), Toyota Land Cruiser (2358 ед.), BMW 5 Серии (2186 ед.), Skoda Kodiaq (2131 ед.), BMW Х5 (1791 ед.) и Volkswagen Touareg (1699 ед.). Ранее сообщалось, что самым популярным кроссовером в июне текущего года стал Hyundai Creta – было продано 5955 машин пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU