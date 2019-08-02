Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-02T12:09:35+03:00

Премьер-министр заявил, что у российского правительства нет повода для беспокойства

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Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства. Соответствующие заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?», - сказал глава кабмина, прибывший на остров Итуруп.

Медведев обратил внимание на позитивные изменения на Курильских островах. Он отметил заасфальтированные дороги, планы строительства новых домов, школ и современные предприятия.

«Я наблюдаю за развитием островов курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные», - добавил глава российского правительства.

Напомним, в связи с поездкой Медведева на остров Итуруп, правительство Японии выразило «крайнее сожаление» и заявило, что поездка премьер-министра является «неприемлемой и вредит японско-российским отношениям».

ИСТОЧНИК KP.RU