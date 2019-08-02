2019-08-02T12:19:41+03:00
Наука

Названа главная причина развития рака

Ученые выявили ген, из-за сбоя которого может появиться онкология
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые выявили ген, отвечающий за борьбу с ракомУченые выявили ген, отвечающий за борьбу с ракомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главной причиной возникновения онкологических заболеваний ученые назвали дисфункцию гена TP53, который отвечает за остановку роста и деления клетки при ее повреждении или стрессе. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бейлора в США.

Специалисты изучили более 10 тысяч образцов ткани, представляющих 32 разновидности раковых опухолей. Кроме того ученые сравнили ДНК этих образцов с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых собирались на протяжении тридцати лет.

В результате выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью чаще наблюдались изменения в гене TP53. Помимо этого ученые определили еще четыре гена, которые окозывали влияние на выживаемость пациента при возникновении рака.

Исследования показали, что в 91% изученных случаев заболевания раком в обеих копиях гена TP53 наблюдались дефекты. Как правило они возникали в результате задвоения хромосом первой дефектной копии, передает сайт телеканала «Звезда».

«TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака. Чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака. Это приведет к лучшему лечению», — приводит слова одного из американских исследователей телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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