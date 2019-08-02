В Совфеде прокомментировали новые санкции США из-за «дела Скрипалей»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-02T12:21:32+03:00

В Совфеде уверены, что новыми санкциями Россию не напугать Фото: REUTERS

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Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Причиной для принятия нового этапа рестрикций стали события в Солсбери.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров уверен, что данные меры никак не повлияют на нашу страну. Если пять лет назад санкции были новостью, то теперь никого данным фактом не удивить.

- Мы научились нормально выживать в таких условиях. Россия самодостаточная страна и нас не загнать в угол.Что касается повода, то все понимают, что Солсбери — это полная глупость. Там ничего не понятно, живы эти люди или нет. Кроме того, британцы все скрывают, - комментирует ФАН политик.

Политик отметил, что «пик русофобии уже пройден». На мировой политической арене прослеживается улучшение отношения к России, а наша страна всегда открыта и готова к сотрудничеству.

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ИСТОЧНИК KP.RU